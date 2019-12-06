Появилось видео, снятое внутри одесского колледжа в момент пожара

В сети появилось видео, якобы снятое очевидцем внутри одного из учебных кабинетов сгоревшего одесского колледжа в момент пожара.
Снимавший происходящее студент остался жив. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале "Оdessa_hello" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Пожар в одесском колледже
Думская
На видео можно увидеть полностью задымленный класс, и студентов, которые покидают его, причем делают это не спеша.
В сети удивились такому спокойствию студентов:
"Это бл*ть прикол какой-то! Видят дым и сидят в аудитории! Еще хихиканье слышно. По ходу дети в 17 лет совершенно не дружат с мозгами, если сидели в аудиториях. На*ера у нас столько уроков ОБЖ?", - изумлялись пользователи сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря.
Первой жертвой пожара оказалась 17-летняя студентка Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь
Днем 5 декабря из-под завалов достали еще одно тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.
Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.
Местонахождение еще 11 человек неизвестно.
Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни четырех человек.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.