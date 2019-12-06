Появилось видео, снятое внутри одесского колледжа в момент пожара

В сети появилось видео, якобы снятое очевидцем внутри одного из учебных кабинетов сгоревшего одесского колледжа в момент пожара.

Снимавший происходящее студент остался жив. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале "Оdessa_hello" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в одесском колледже Думская

На видео можно увидеть полностью задымленный класс, и студентов, которые покидают его, причем делают это не спеша.

В сети удивились такому спокойствию студентов:

"Это бл*ть прикол какой-то! Видят дым и сидят в аудитории! Еще хихиканье слышно. По ходу дети в 17 лет совершенно не дружат с мозгами, если сидели в аудиториях. На*ера у нас столько уроков ОБЖ?", - изумлялись пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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