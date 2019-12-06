Главная Новости
6 декабря • обновлено в 18:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Появилось видео, снятое внутри одесского колледжа в момент пожара

1.6т
Читать материал на украинском

В сети появилось видео, якобы снятое очевидцем внутри одного из учебных кабинетов сгоревшего одесского колледжа в момент пожара.

Снимавший происходящее студент остался жив. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале "Оdessa_hello" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в одесском колледже

Пожар в одесском колледже

Думская

На видео можно увидеть полностью задымленный класс, и студентов, которые покидают его, причем делают это не спеша.

В сети удивились такому спокойствию студентов:

"Это бл*ть прикол какой-то! Видят дым и сидят в аудитории! Еще хихиканье слышно. По ходу дети в 17 лет совершенно не дружат с мозгами, если сидели в аудиториях. На*ера у нас столько уроков ОБЖ?", - изумлялись пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги