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3 января • обновлено в 18:21
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В центе Одессы в новогоднюю ночь подрезали девушку: кровавая драка попала на видео

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В сети появилось видео драки с поножовщиной в Одессе, которая произошла в новогоднюю ночь на улице Дерибасовской.

Между двумя группами людей завязался конфликт, началась драка. Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Несколько молодых людей набросились на одного, который, по словам очевидцев, вел себя неадекватно. В потасовку вмешалась девушка зачинщика драки. В это время он размахивал ножом и ранил свою подругу в ногу. Девушку доставили в больницу. Открыто уголовное производство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде произошла поножовщина в военной части. 31-летний военнослужащий с ножом напал на 52-летнего сослуживца.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
видео новости Одессы
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