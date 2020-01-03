В центе Одессы в новогоднюю ночь подрезали девушку: кровавая драка попала на видео

В сети появилось видео драки с поножовщиной в Одессе, которая произошла в новогоднюю ночь на улице Дерибасовской.

Между двумя группами людей завязался конфликт, началась драка. Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Несколько молодых людей набросились на одного, который, по словам очевидцев, вел себя неадекватно. В потасовку вмешалась девушка зачинщика драки. В это время он размахивал ножом и ранил свою подругу в ногу. Девушку доставили в больницу. Открыто уголовное производство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде произошла поножовщина в военной части. 31-летний военнослужащий с ножом напал на 52-летнего сослуживца.

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