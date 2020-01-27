Появилось новое видео с места масштабной смертельной аварии на Одесщине

Появилось новое видео с места масштабного ДТП под Одессой, которое произошло утром 27 января неподалеку от села Дачное.

Всего в этой аварии столкнулись 11 транспортных средств: легковые автомобили, грузовики и автобус "Автолюкс" сообщением Одесса-Киев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате ДТП погиб водитель автобуса. Его пассажирка и водитель легкового автомобиля Skoda доставлены в больницу. Причиной аварии стал густой туман и скользкая дорога.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой неподалеку от места масштабного ДТП с рейсовым автобусом "Автолюкс" 27 января произошла еще одна смертельная авария.

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