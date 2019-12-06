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6 декабря • обновлено в 14:02
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Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

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В Одессе продолжаются работы по разбору завалов в здании сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По состоянию на 13.00 6 декабря произведен разбор конструкций верхней части здания, продолжаются работы на втором этаже и в районе арки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото работы спасателей, доскролльте страницу до конца).

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Поисково-спасательная операция осложняется тем, что в завалах сохраняются очаги тления. Из здания уже вывезены 310 куб. м строительных конструкций. В работах задействованы 230 человек и 37 единиц техники.

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе

www.dsns.gov.ua

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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