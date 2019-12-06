В Одессе продолжаются работы по разбору завалов в здании сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
По состоянию на 13.00 6 декабря произведен разбор конструкций верхней части здания, продолжаются работы на втором этаже и в районе арки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото работы спасателей, доскролльте страницу до конца).
Поисково-спасательная операция осложняется тем, что в завалах сохраняются очаги тления. Из здания уже вывезены 310 куб. м строительных конструкций. В работах задействованы 230 человек и 37 единиц техники.
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе
www.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Официально подтверждена смерть двоих человек: студентки Ксении Бабенко и преподавателя Анны Бортюк.
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