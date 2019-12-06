В Одессе продолжаются работы по разбору завалов в здании сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По состоянию на 13.00 6 декабря произведен разбор конструкций верхней части здания, продолжаются работы на втором этаже и в районе арки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото работы спасателей, доскролльте страницу до конца).

Поисково-спасательная операция осложняется тем, что в завалах сохраняются очаги тления. Из здания уже вывезены 310 куб. м строительных конструкций. В работах задействованы 230 человек и 37 единиц техники.

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Появились свежие фото работы спасателей на месте огненной трагедии в Одессе www.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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