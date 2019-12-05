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5 декабря • обновлено в 11:34
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Появились свежие данные о пострадавших в одесском пожаре

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Все 29 пострадавших в результате масштабного пожара в Одесском колледже экономики и права, которые госпитализированы в городские больницы, пережили ночь на 5 декабря без ухудшений.

В то же время по прежнему остается неизвестной судьба более десятка человек, которые могли находиться в здании во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

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Пожар в одесском колледже

Пожар в одесском колледже

"У стационарах все больные — стабильные, без ухудшения. Вечером 4 декабря еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу. Всего в стационарах 29 человек", — говорится в сообщении мэрии Одессы.

Также, по данным медиков, один из пострадавших – сотрудник ГСЧС, находится в коме.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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