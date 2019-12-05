Появились свежие данные о пострадавших в одесском пожаре

Все 29 пострадавших в результате масштабного пожара в Одесском колледже экономики и права, которые госпитализированы в городские больницы, пережили ночь на 5 декабря без ухудшений.
В то же время по прежнему остается неизвестной судьба более десятка человек, которые могли находиться в здании во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Пожар в одесском колледже
"У стационарах все больные — стабильные, без ухудшения. Вечером 4 декабря еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу. Всего в стационарах 29 человек", — говорится в сообщении мэрии Одессы.
Также, по данным медиков, один из пострадавших – сотрудник ГСЧС, находится в коме.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, утром 4 декабря. В результате ЧП погибла одна студентка, ранены – 29 человек, местонахождение еще 13 – устанавливается.
В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Жертвой страшного пожара оказалась 17-летняя студентка, которую уже опознали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
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