В Одесском горсовете оперативно оправдались относительно “денежного” пакета, найденного в туалете здания “новой мэрии”.

Ответственность за историю, в которой сотрудница коммунального учреждения "Одесреклама" оказалась владелицей пакета с 28500 гривен, найденного в служебном туалете муниципалитета, в мэрии возложили лично на нее. Об этом Dumskaya сообщила на своем Telegram-канале.

"В горсовете говорят, что потерявшая деньги коммунальщица – переселенка из Луганской области. Пару лет назад, когда она жила на съемной квартире с ребенком, ее обокрали. С тех пор женщина все деньги носит с собой", – приводит издание комментарий мэрии Одессы..

Отметим, что пакет с деньгами, который его владелец носит при себе, весьма сложно найти в служебном туалете постороннему лицу. А если такое все же случилось и пакет оказался в руках полиции, довольно непросто вновь стать его легальным владельцем без лишнего шума.

Появились пикантные подробности о пакете денег в туалете "новой мэрии" в Одессе (иллюстрация) krapka.club

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе нашли пакет с крупной суммой денег. Они были спрятаны в служебном туалете в здании "новой мэрии" на улице Косовской. 28500 гривен в национальной валюте нашел работник муниципалитета, который вызвал полицию. Уже в присутствии правоохранителей объявилась хозяйка пакета, которой полицейские отдали деньги и уехали.

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