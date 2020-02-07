Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Появились пикантные подробности о пакете денег в туалете "новой мэрии" в Одессе

4.9т
Читать материал на украинском

В Одесском горсовете оперативно оправдались относительно “денежного” пакета, найденного в туалете здания “новой мэрии”.

Ответственность за историю, в которой сотрудница коммунального учреждения "Одесреклама" оказалась владелицей пакета с 28500 гривен, найденного в служебном туалете муниципалитета, в мэрии возложили лично на нее. Об этом Dumskaya сообщила на своем Telegram-канале.

Новости
В Одессе наглого вора настигла мгновенная карма: опубликовано видео

"В горсовете говорят, что потерявшая деньги коммунальщица – переселенка из Луганской области. Пару лет назад, когда она жила на съемной квартире с ребенком, ее обокрали. С тех пор женщина все деньги носит с собой", – приводит издание комментарий мэрии Одессы..

Отметим, что пакет с деньгами, который его владелец носит при себе, весьма сложно найти в служебном туалете постороннему лицу. А если такое все же случилось и пакет оказался в руках полиции, довольно непросто вновь стать его легальным владельцем без лишнего шума.

Появились пикантные подробности о пакете денег в туалете "новой мэрии" в Одессе (иллюстрация)

Появились пикантные подробности о пакете денег в туалете "новой мэрии" в Одессе (иллюстрация)

krapka.club

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе нашли пакет с крупной суммой денег. Они были спрятаны в служебном туалете в здании "новой мэрии" на улице Косовской. 28500 гривен в национальной валюте нашел работник муниципалитета, который вызвал полицию. Уже в присутствии правоохранителей объявилась хозяйка пакета, которой полицейские отдали деньги и уехали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
18
Смешно
1
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мля ну что за сказки??прячет деньги бо обокрали когда то?не смешите))))))люди в таких случаях деньги держусь в банках или банковском сейфе))))))кого вы хотите обмануть?ну какой адекватный человек будет прятать деньги в общем туалете???)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги