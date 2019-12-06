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6 декабря • обновлено в 15:20
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Появились новые данные о пропавшей после пожара в Одессе студентке

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В Одессе нашли 18-летнюю девушку, которая числилась среди пропавших без вести после пожара в колледже. С ней все в порядке.

Как сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, отсутствие связи с девушкой не связано с трагическими событиями на улице Троицкой, 25.

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"Девушка – действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако на данный момент в этом заведении она не учится, а в момент пожара находилась в другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона", – отмечается в сообщении.

Появились новые данные о пропавшей после пожара в Одессе студентке

Появились новые данные о пропавшей после пожара в Одессе студентке

Напомним, заявление о пропаже 18-летней одесситки подали родственники, которые потеряли с ней связь 30 ноября.

Таким образом, количество пропавших вновь сократилось до 13 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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