В Одессе нашли 18-летнюю девушку, которая числилась среди пропавших без вести после пожара в колледже. С ней все в порядке.

Как сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, отсутствие связи с девушкой не связано с трагическими событиями на улице Троицкой, 25.

"Девушка – действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако на данный момент в этом заведении она не учится, а в момент пожара находилась в другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона", – отмечается в сообщении.

Появились новые данные о пропавшей после пожара в Одессе студентке

Напомним, заявление о пропаже 18-летней одесситки подали родственники, которые потеряли с ней связь 30 ноября.

Таким образом, количество пропавших вновь сократилось до 13 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.

Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.

Местонахождение еще 13 человек неизвестно.

Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни двоих человек.

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