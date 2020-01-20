Одесситы, которых в крещенский вечер 19 января сбил пьяный полицейский, находятся в тяжелом состоянии. Относительно жизни мужчины врачи прогнозов не делают.

Об этом утром 20 января сообщил журналистам главный врач ГКБ №11 Николай Турчин, пишет Odessa.online.

Так, пострадавший мужчина находится в реанимации с травмой головы, ушибом легкого и грудной клетки. У него переломаны 8 ребер. Состояние его супруги чуть лучше – она проходит лечение в нейрохирургическом отделении.

"Оба пациента получили травмы головы и в дальнейшем нуждаются в наблюдении у врача нейрохирурга. У мужчины перелом восьми ребер с ушибом легкого, что может привести к посттравматической пневмонии. Пациенты обеспечены необходимым количеством медикаментов", – подчеркнул Турчин.

Появились данные о состоянии жертв пьяного копа в Одессе odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 19 января в Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на мужчину и женщину на глазах у их ребенка. В результате мужчину 1970 г.р. и женщину 1972 г.р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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