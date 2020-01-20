Попал в реанимацию: двухлетний малыш в Одессе проглотил капсулу с порошком

Двухлетний мальчик в Одессе попал в реанимацию, наглотавшись стирального порошка.

За невыполнение родительских обязанностей правоохранители привлекли к ответственности его маму, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

Ребенок попал в реанимацию, наглотавшись порошка pharm.reviews

Выяснилось, что пока 28-летняя жительница Малиновского района Одессы занималась домашними делами, ее двое маленьких сыновей нашли капсулу со стиральной жидкостью и меньший из братьев решил попробовать ее на вкус.

В тяжелом состоянии ребенок несколько дней провел в реанимационном отделении: сейчас состояние малыша улучшилось.

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе годовалая девочка отравилась наркотиками, а ее мать сбежала.

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