Помочь своей кровью: одесситы поразили сеть жестом для пострадавших в пожаре. Фото

Сотни жителей Одессы утром 5 декабря пришли в городской центр переливания крови, чтобы помочь пострадавшим в страшном пожаре в Одесском колледже экономики, права и ресторанного бизнеса.

Желающих было настолько много, что прием крови приостановили. Соответствующие фотографии разместил в Facebook волонтер Евгений Лата (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Очередь в Одесском центре переливания крови Facebook Евгения Латы

"На этой фотографии – очередь сегодня в 9:00 утра в Одесском центре переливания крови. Желающих помочь своей кровью настолько много, что очередь тянется аж до первого этажа. Искренне горжусь такими украинцами, потому что объединенную нацию сломать невозможно" – рассказал одессит.

Он также добавил, что на регистратуре попросили не сдавать кровь до следующей недели.

"Запасов крови хватает сейчас, а обработать такую толпу людей физически невозможно", – отметил волонтер.

Очередь в Одесском центре переливания крови Facebook Евгения Латы

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