Помочь своей кровью: одесситы поразили сеть жестом для пострадавших в пожаре. Фото

Сотни жителей Одессы утром 5 декабря пришли в городской центр переливания крови, чтобы помочь пострадавшим в страшном пожаре в Одесском колледже экономики, права и ресторанного бизнеса.
Желающих было настолько много, что прием крови приостановили. Соответствующие фотографии разместил в Facebook волонтер Евгений Лата (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Очередь в Одесском центре переливания крови
Facebook Евгения Латы
"На этой фотографии – очередь сегодня в 9:00 утра в Одесском центре переливания крови. Желающих помочь своей кровью настолько много, что очередь тянется аж до первого этажа. Искренне горжусь такими украинцами, потому что объединенную нацию сломать невозможно" – рассказал одессит.
Он также добавил, что на регистратуре попросили не сдавать кровь до следующей недели.
"Запасов крови хватает сейчас, а обработать такую толпу людей физически невозможно", – отметил волонтер.
Очередь в Одесском центре переливания крови
Facebook Евгения Латы
Как сообщал OBOZREVATEL:
Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. В результате ЧП погибла одна студентка, ранены – 29 человек, местонахождение еще 13 – устанавливается.
В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Жертвой страшного пожара оказалась 17-летняя студентка, которую уже опознали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
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