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27 января • обновлено в 15:13
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Полицейские нашли тело загадочно погибшего жителя Одессы. Фото

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На Одесщине правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 39-летнего одессита, тело которого нашли 27 января на обочине киевской трассы поблизости от села Болгарка.

У погибшего были выявлены повреждения, характерные для ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Появилось новое видео с места масштабной смертельной аварии на Одесщине

В полиции добавили, что автомобиль, который сбил погибшего, с места происшествия скрылся. Предпринимаются меры по его поиску.

По факту смерти одессита открыто уголовное производство.

Полицейские нашли тело загадочно погибшего жителя Одессы

Полицейские нашли тело загадочно погибшего жителя Одессы

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,под Одессой неподалеку от места масштабного ДТП с рейсовым автобусом "Автолюкс" 27 января произошла еще одна смертельная авария.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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