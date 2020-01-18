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18 января • обновлено в 11:56
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Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы. Фото

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На Одесщине на одном из складов инспекторы Госпродпотребслужбы обнаружили 8 тонн колбасы, 3 тонны сыра, 2 тонны сливочного масла и 82 килограмма паштета, которые могли представлять опасность для здоровья людей.

Продукты хранились в ненадлежащих условиях, без холодильника, и не были должным образом промаркированы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Кроме того, на колбасе и сыре специалисты обнаружили следы зубов грызунов. Склад с опасными продуктами закрыли, их собираются утилизировать.

Эту еду собирались поставить в торговые сети Одесской области, а также в школы и детские сады.

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

odesa.consumer.gov.ua

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

odesa.consumer.gov.ua

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

odesa.consumer.gov.ua

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

Погрызли мыши: на Одесщине обнаружили 8 тонн опасной колбасы

odesa.consumer.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, цены на продукты и услуги в Одессе в декабре 2019 года выросли на 0,2 %. А всего за прошлый год – на 3,9 %.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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