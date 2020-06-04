12-летний мальчик из Одессы, который за рулем отцовской BMW спровоцировал погоню с копами, с начала текущего года уже стал фигурантом 10 уголовных производств.

Об этом ТСН рассказали правоохранители. На счету несовершеннолетнего – кражи телефонов, кошельков, велосипеда и угон автомобиля.

Мальчик из Одессы устроил погоню с копами на BMW Скриншот

Отмечается, что по восьми производствам расследование завершено, материалы направлены в суд.

Кроме того, угнав отцовскую машину на еврономерах, мальчик наехал на свою маму. Она оказалась на капоте BMW, однако за медицинской помощью не обращалась. Женщина сразу вызвала полицию, после чего началась погоня за нарушителем.

Погоня в Одессе за 12-летним мальчиком

Для лучшего обзора за рулем школьник уселся на месте водителя "евробляхи" на большой подушке.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе гонки по Одессе 12-летний мальчик врезался в столб и заперся в авто. "Евробляху" окружили полицейские и прохожие, но малолетний водитель сдал назад и снова начал убегать от преследователей.