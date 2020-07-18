Погибли четверо одноклассников: полиция раскрыла детали ДТП на Одесщине

Происшествия 15:45, 18.07.2020 Обновлено: 16:00, 18.07.2020

Среди шести погибших в ДТП на трассе Одесса – Рени в Одесской области оказались четверо одноклассников.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, в автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они – бывшие одноклассники, жители Ренийского района.

"Ребята возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила.

63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое попали в больницу.

Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 Июля утром на трассе Одесса – Рени произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, в том числе 2-летний ребенок.

Позже появились видео с места смертельного ДТП.

Также в этот же день на трассе Одесса – Рени водитель фуры МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с "ГАЗелью": два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу.

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