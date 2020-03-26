Троим иностранцам, которые прошлой осенью устроили кровавую поножовщину в центре Одессы, убив двоих человек, грозит пожизненное лишение свободы.

Одесская полиция завершила расследование обстоятельств трагедии и передала материалы дела в суд, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Подозреваемым, которые с момента задержания (сразу после преступления) находятся в СИЗО, инкриминируют умышленное убийство, покушение на убийство и хулиганство.

Напомним, в конце октября прошлого года в центре Одессы (в 200 метрах от райотдела полиции) компания иностранцев спровоцировала конфликт со случайными прохожими, в результате чего были травмированы трое людей, двое из которых скончались.

Компания иностранных студентов затеяла конфликт, а затем и драку с тремя одесситами, один из которых мгновенно уложил зачинщика в нокаут. Его привели в чувства друзья, после чего иностранцы побежали за подмогой в расположенную рядом точку с шаурмой.

Вскоре после этого одесситов догнали оппоненты, один из которых сразу пустил в ход огромный нож для разделки мяса. Он нанес "автору" нокаута удар в сердце, от чего тот скончался мгновенно. После этого иностранец пытался подрезать остальных одесситов. Он ранил одного из них, но в какой-то момент под руку ему попался соотечественник, которого он ранил смертельно.

Подозреваемым в жуткой резне в центре Одессы иностранцам грозит пожизненное Dumskaya

Подозреваемым в жуткой резне в центре Одессы иностранцам грозит пожизненное Dumskaya

Подозреваемым в жуткой резне в центре Одессы иностранцам грозит пожизненное Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, суд оправдал бывшего начальника СИЗО г. Одессы, в котором в августе 2017 года заключенный убил и расчленил сотрудницу учреждения.

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