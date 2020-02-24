Под завалами женщина: в Одессе ураганный ветер обрушил жилой дом. Видео

В Одессе ураган обрушил дом на женщину с инвалидностью. Она находится под завалами, которые пытаются разобрать спасатели.

Видео последствий разгула стихии опубликовал Telegram-канал Одесса.INFO (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сильнейший ветер спровоцировал обвал конструкций старого дома на Молдаванке в Одессе. Происшествие случилось на улице Ризовской, 33. После обрушения под завалами оказалась местная жительница, имеющая инвалидность. Ее состояние неизвестно. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

В Одессе ураганный ветер обрушил жилой дом Telegram / Одесса.INFO

Напомним, 24 февраля в результате падения дерева в центре Одессы скончалась молодая девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильный шквальный ветер, обрушившийся на Одесскую область утром 24 февраля, стал причиной множества ЧП в разных уголках региона. Объявлен оранжевый уровень опасности. Буря ломала деревья и рекламные конструкции, срывала кровлю со зданий. Синоптики предупредили, что стихия будет бушевать по меньшей мере до вечера понедельника, а порывы ветра достигнут 28-30 м/с.

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