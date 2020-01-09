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9 января • обновлено в 10:34
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Под Одессой устроили кровавую расправу над ветераном АТО. Видео 18+

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Под Одессой в Подольске 6 января жестоко избили ветерана АТО Сашу Ангела. На него напали сзади двое мужчин и разбили голову.

Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По словам ветерана, полиция отпустила нападавших, и они уже приходили к нему домой с угрозами.

Правозащитник Игорь Кравец написал на своей странице в Facebook, что избиение Саши Ангела имеет все признаки заказного и на ветерана АТО напали за его правозащитную деятельность.

Под Одессой устроили кровавую расправу над ветераном АТО

Под Одессой устроили кровавую расправу над ветераном АТО

Игорь Кравец/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, обвиняемого в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в июне 2017 года возле станции метро "Золотые ворота" в Киеве Анатолия Чивикова приговорили к 13 годам лишения свободы.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
нападение Ветераны войны на Донбассе новости Одессы
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