Под Одессой устроили кровавую расправу над ветераном АТО. Видео 18+

Под Одессой в Подольске 6 января жестоко избили ветерана АТО Сашу Ангела. На него напали сзади двое мужчин и разбили голову.
Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам ветерана, полиция отпустила нападавших, и они уже приходили к нему домой с угрозами.
Правозащитник Игорь Кравец написал на своей странице в Facebook, что избиение Саши Ангела имеет все признаки заказного и на ветерана АТО напали за его правозащитную деятельность.
Под Одессой устроили кровавую расправу над ветераном АТО
Игорь Кравец/Facebook
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, обвиняемого в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в июне 2017 года возле станции метро "Золотые ворота" в Киеве Анатолия Чивикова приговорили к 13 годам лишения свободы.
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