Под Одессой устроили брутальное побоище из-за бутылки пива: в сеть попало видео

В селе Прилиманское на Одесщине 10 февраля произошла массовая драка из-за бутылки пива.
Компания молодых людей сцепилась с сотрудниками одного из охранных предприятий. Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Под Одессой восемь человек подрались из-за бутылки пива (иллюстрация)
24 канал
По словам потерпевших, группа молодежи вечером вышла провести друга на остановку.
"Подъехала охрана "Центр" и докопалась за бутылку пива в руках одного из мужиков", – рассказал очевидец.
В итоге конфликт перерос в массовую драку с участием восьми человек. Один из пострадавших молодых людей получил серьезные травмы лица и его ждет операция, остальные получили химические ожоги глаз из газового баллончика.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошла массовое побоище на детском хоккейном матче.
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