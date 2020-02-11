Под Одессой устроили брутальное побоище из-за бутылки пива: в сеть попало видео

В селе Прилиманское на Одесщине 10 февраля произошла массовая драка из-за бутылки пива.

Компания молодых людей сцепилась с сотрудниками одного из охранных предприятий. Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По словам потерпевших, группа молодежи вечером вышла провести друга на остановку.

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"Подъехала охрана "Центр" и докопалась за бутылку пива в руках одного из мужиков", – рассказал очевидец.

В итоге конфликт перерос в массовую драку с участием восьми человек. Один из пострадавших молодых людей получил серьезные травмы лица и его ждет операция, остальные получили химические ожоги глаз из газового баллончика.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошла массовое побоище на детском хоккейном матче.

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