Под Одессой скорая помощь попала в смертельное ДТП: фото и подробности

Под Одессой в районе села Новоселовка 13 января произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля.

Водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю местной больницы, врезался в него, после чего бросил свое транспортное средство и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Под Одессой скорая помощь попала в смертельное ДТП ГУ Нацполиции в Одесской области

В аварии погиб водитель-врач скорой помощи Саратской центральной районной больницы. Ему было 65 лет.

Также серьезно пострадала находившаяся в скорой 52-летняя врач-педиатр этой же больницы. В данный момент она находится в тяжелом состоянии: ее госпитализировали в Одесскую областную больницу.

Под Одессой скорая помощь попала в смертельное ДТП ГУ Нацполиции в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Днепром на ходу вспыхнул автомобиль скорой помощи.

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