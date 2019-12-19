Под Одессой сбили мужчину, перебегавшего дорогу: жуткий момент попал на видео

Под Одессой в селе Фонтанка-3 19 декабря автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу Одесса-Южный в неположенном месте.

Об этом сообщает telegram-канал xydessa, который опубликовал видео ДТП с камеры наблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По слова очевидцев, мужчину в бессознательном состоянии забрала "скорая". У него травма головы.

Под Одессой сбили мужчину, перебегавшего дорогу xydessa/telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на перекрестке улицы Грушевского и Ленинградского шоссе Mitsybishi L 200 на полной скорости "догнал" грузовик DAF, который остановился на красный сигнал светофора. Водитель кроссовера погиб.

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