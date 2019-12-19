Главная Новости
19 декабря • обновлено в 11:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Под Одессой сбили мужчину, перебегавшего дорогу: жуткий момент попал на видео

528
Читать материал на украинском

Под Одессой в селе Фонтанка-3 19 декабря автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу Одесса-Южный в неположенном месте.

Об этом сообщает telegram-канал xydessa, который опубликовал видео ДТП с камеры наблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
Мать с детьми попала в смертельное ДТП под Одессой: фото

По слова очевидцев, мужчину в бессознательном состоянии забрала "скорая". У него травма головы.

Под Одессой сбили мужчину, перебегавшего дорогу

Под Одессой сбили мужчину, перебегавшего дорогу

xydessa/telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на перекрестке улицы Грушевского и Ленинградского шоссе Mitsybishi L 200 на полной скорости "догнал" грузовик DAF, который остановился на красный сигнал светофора. Водитель кроссовера погиб.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги