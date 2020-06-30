Под Одессой пронесся мощный смерч. Видео очевидцев

Тимур Григоренко Происшествия 15:26, 30.06.2020

Во вторник, 30 июня, в Одесской области пронесся мощный смерч. Видео с места происшествия в сети опубликовали очевидцы.

Как сообщает 048, стихия бушевала в Саратском районе около села Кулевча.

О пострадавших от смерча информации не поступало. Однако ранее в ГУ ГСЧС в Одесской области, объявили "желтый" уровень опасности.

Также по сообщению синоптиков, днем, 30 июня, в регионе ожидается кратковременный дождь, который может усилиться во второй половине дня.

Кроме того, в Одесской области ожидается поднятие уровня воды в Днестре и Дунае. В Беляевском районе спасатели укрепили берег и готовятся к паводку.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины сказал, что страну накроют засухи, смерчи и ураганы.

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Одесса Происшествия

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