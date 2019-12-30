Под Одессой пожилого предпринимателя пытали утюгом

Трое бандитов в балаклавах 29 декабря напали на 69-летнего предпринимателя, проживающего в селе Прилиманское Овидиопольского района Одесщины.

Под покровом ночи бандиты проникли в его частный дом и с помощью пыток забрали крупную сумму в долларах США. Такую информацию сообщает издание УНН.

Сначала нападавшие избили и связали хозяина, затем стали пытать его утюгом, требуя отдать деньги и ценности.

Под пытками мужчина признался, где хранит деньги. В результате злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму более 30 тысяч долларов и ружьем, зарегистрированным на потерпевшего.

Мужчина остался жив, он госпитализирован. Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины ("Разбой").

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одесском приюте для детей-сирот их пытали и насиловали.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!