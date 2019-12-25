Под Одессой погиб мотоциклист: что случилось. Фото

Под Одессой возле села Мирное Овидиопольского района вечером 24 декабря погиб мотоциклист.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Transit, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с мотоциклистом, который ехал по главной. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости В Одессе насмерть разбился байкер

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Под Одессой погиб мотоциклист od.npu.gov.ua

Под Одессой погиб мотоциклист od.npu.gov.ua

Под Одессой погиб мотоциклист od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе молодая пара на автомобиле "Москвич" разбилась во время дрифта. Девушка отделалась испугом, а парень-водитель, получил множественные переломы, так как не был пристегнут.

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