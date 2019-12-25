Главная Новости
25 декабря • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Под Одессой погиб мотоциклист: что случилось. Фото

176
Читать материал на украинском

Под Одессой возле села Мирное Овидиопольского района вечером 24 декабря погиб мотоциклист.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Transit, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с мотоциклистом, который ехал по главной. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
В Одессе насмерть разбился байкер

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Под Одессой погиб мотоциклист

Под Одессой погиб мотоциклист

od.npu.gov.ua

Под Одессой погиб мотоциклист

Под Одессой погиб мотоциклист

od.npu.gov.ua

Под Одессой погиб мотоциклист

Под Одессой погиб мотоциклист

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе молодая пара на автомобиле "Москвич" разбилась во время дрифта. Девушка отделалась испугом, а парень-водитель, получил множественные переломы, так как не был пристегнут.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП мотоцикл
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги