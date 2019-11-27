Под Одессой отчаявшиеся люди захватили здание мэрии. Фото, видео

Десятки жителей города-спутника Одессы Черноморска, в домах у которых много суток отсутствует отопление и электричество при температуре воздуха на улице в -1 градус, со вторника, 26 ноября, живут в здании местного горсовета.

Жильцы микрорайона на улице Парусной, среди которых много семей с детьми, пришли туда в надежде пообщаться с городскими властями и попросить их о помощи. Так как руководители города не пошли на контакт, черноморцы решили заночевать в здании. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 14:00 среды, 27 ноября, в приемной городского совета продолжают находиться горожане, несмотря на многочисленные попытки охраны выгнать их на улицу. Их дети делали уроки, лечились и даже праздновали день рождения в здании мэрии.

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Стало известно, что отопление в домах горожан исчезло из-за поломки кабеля в частной котельной, которая отапливает их дома. Жители микрорайона уже собрали 570 тысяч гривен на ремонт, однако им требуется еще минимум 300 тысяч гривен. По утверждению людей, без помощи городских властей эту сумму они не найдут.

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Городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк до сих пор никак не отреагировал на скандальную ситуацию.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в мэрию Одессы пришли с обысками. Служба безопасности Украины подозревает руководителей города в присвоении 100 млн. гривен из городского бюджета.

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