Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва. Фото и видео

Под Одессой в Черноморске 15 января случился пожар в квартире на третьем этаже жилого дома. Спасатели потушили пламя за полчаса.

Пожарные обнаружили на пепелище тело хозяина квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщили в telegram-канале xydessa со ссылкой на соседей погибшего, мужчина забыл выключить газовую плиту. К тому же, ранее он вел себя неадекватно и неоднократно угрожал всех сжечь.

Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва od.dsns.gov.ua

Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Его подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!