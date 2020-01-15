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15 января • обновлено в 13:53
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Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва. Фото и видео

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Под Одессой в Черноморске 15 января случился пожар в квартире на третьем этаже жилого дома. Спасатели потушили пламя за полчаса.

Пожарные обнаружили на пепелище тело хозяина квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Как сообщили в telegram-канале xydessa со ссылкой на соседей погибшего, мужчина забыл выключить газовую плиту. К тому же, ранее он вел себя неадекватно и неоднократно угрожал всех сжечь.

Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва

Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва

od.dsns.gov.ua

Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва

Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Его подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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