Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва. Фото и видео

Под Одессой в Черноморске 15 января случился пожар в квартире на третьем этаже жилого дома. Спасатели потушили пламя за полчаса.
Пожарные обнаружили на пепелище тело хозяина квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Как сообщили в telegram-канале xydessa со ссылкой на соседей погибшего, мужчина забыл выключить газовую плиту. К тому же, ранее он вел себя неадекватно и неоднократно угрожал всех сжечь.
Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва
od.dsns.gov.ua
Под Одессой новый страшный пожар: есть жертва
od.dsns.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Его подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.
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