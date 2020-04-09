Под Одессой найдена мертвой беременная женщина

Происшествия 10:23, 9.04.2020

В Одесской области найдено тело молодой женщины 1994 года рождения, которая была на 8 месяце беременности.

Труп найден поздно вечером 8-го апреля в частном доме в селе Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области, пишут со ссылкой на собственные источники местные СМИ.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Под Одессой найдена мертвой беременная женщина
alternatyva.org
Под Одессой найдена мертвой беременная женщина
alternatyva.org

Как сообщал OBOZREVATEL, из Одесского СИЗО "собирается" выйти на свободу главарь разбойной банды, совершившей в Одессе более 10 нападений. Гражданину России Гамзату Салманову, разыскиваемому в РФ за убийство, апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Комментировать
Одесса Происшествия

Смотрите также

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Смоленская катастрофа произошла 10 лет назад: как все было и кто погубил польскую элиту

Получил много осколочных: побратимы показали фото погибшего на Донбассе героя

К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: ее подозревают в убийстве

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!