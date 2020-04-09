В Одесской области найдено тело молодой женщины 1994 года рождения, которая была на 8 месяце беременности.

Труп найден поздно вечером 8-го апреля в частном доме в селе Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области, пишут со ссылкой на собственные источники местные СМИ.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Под Одессой найдена мертвой беременная женщина alternatyva.org

Под Одессой найдена мертвой беременная женщина alternatyva.org

Как сообщал OBOZREVATEL, из Одесского СИЗО "собирается" выйти на свободу главарь разбойной банды, совершившей в Одессе более 10 нападений. Гражданину России Гамзату Салманову, разыскиваемому в РФ за убийство, апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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