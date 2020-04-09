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9 апреля • обновлено в 10:40
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Под Одессой найдена мертвой беременная женщина

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В Одесской области найдено тело молодой женщины 1994 года рождения, которая была на 8 месяце беременности.

Труп найден поздно вечером 8-го апреля в частном доме в селе Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области, пишут со ссылкой на собственные источники местные СМИ.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Под Одессой найдена мертвой беременная женщина

Под Одессой найдена мертвой беременная женщина

alternatyva.org

Под Одессой найдена мертвой беременная женщина

Под Одессой найдена мертвой беременная женщина

alternatyva.org

Как сообщал OBOZREVATEL, из Одесского СИЗО "собирается" выйти на свободу главарь разбойной банды, совершившей в Одессе более 10 нападений. Гражданину России Гамзату Салманову, разыскиваемому в РФ за убийство, апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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