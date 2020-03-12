Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту "Одесса-Измаил" днем 12 марта загорелся прямо на ходу и сгорел дотла.
ЧП произошло на 210 километре автодороги Одесса-Рени, сообщает пресс-центр управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка
ГСЧС в Одесской области
В момент возгорания в салоне находились восемь пассажиров и водитель. Все они самостоятельно выбрались из горящего микроавтобуса, никто не пострадал.
В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара.
Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка
Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка
ГСЧС в Одесской области
Как сообщает ранее OBOZREVATEL, под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП: много раненых.
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