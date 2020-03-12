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12 марта • обновлено в 22:45
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Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка: пассажиры успели выбежать

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Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту "Одесса-Измаил" днем 12 марта загорелся прямо на ходу и сгорел дотла.

ЧП произошло на 210 километре автодороги Одесса-Рени, сообщает пресс-центр управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка

ГСЧС в Одесской области

В момент возгорания в салоне находились восемь пассажиров и водитель. Все они самостоятельно выбрались из горящего микроавтобуса, никто не пострадал.

В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара.

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка

ГСЧС в Одесской области

Как сообщает ранее OBOZREVATEL, под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП: много раненых.

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Место
Украина Одесса
Теги
ЧП в Одессе новости Одессы ДТП в Одессе
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