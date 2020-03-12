Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту "Одесса-Измаил" днем 12 марта загорелся прямо на ходу и сгорел дотла.

ЧП произошло на 210 километре автодороги Одесса-Рени, сообщает пресс-центр управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка ГСЧС в Одесской области

В момент возгорания в салоне находились восемь пассажиров и водитель. Все они самостоятельно выбрались из горящего микроавтобуса, никто не пострадал.

В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара.

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка

Под Одессой на ходу дотла сгорела маршрутка ГСЧС в Одесской области

Как сообщает ранее OBOZREVATEL, под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП: много раненых.

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