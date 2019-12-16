Подозреваемого в убийстве бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко будут судить в Коминтерновском райсуде Одесской области. Прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношение гражданина Молдовы, которому вменяется целый ряд статей, в том числе, три тяжкие.

В частности, задержанного подозревают в организации разбойного нападения, похищении человека и умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Под Одессой будут судить подозреваемого в убийстве экс-мэра Тирасполя deschide.md

По версии следствия, для подготовки и реализации преступления, иностранец привлек еще троих человек, для каждого из которых предполагалась своя роль.

В мае 2019 года, действуя согласно указаниям подозреваемого, сообщники проникли в частный дом Андрея Безбабченко в Лиманском районе Одесской области. Они избили хозяина, а затем вывезли еще живого Безбабченко на его же машине в соседнее село и там убили.

Об исчезновении молдавского предпринимателя Андрея Безбабченко, который в 2012-2014 годах был мэром столицы непризнанного Приднестровья, 22 мая этого года сообщила в полицию его сожительница. А на следующее утро его тело нашли в 5 километрах от дома на заброшенной территории в селе Вапнярка. У убитого были связаны руки, а на теле имелись многочисленные следы пыток.

В июле правоохранители задержали подозреваемого в организации этого нападения. Злоумышленником оказался 56-летний гражданин Молдовы, который решил завладеть имуществом бизнесмена, для чего нанял троих сообщников. Нападение закончилось убийством, потому что желаемого преступники так и не получили. По этой же причине Безбабченко пытали.

Андрей Безбабченко Dumskaya

Под Одессой будут судить подозреваемого в убийстве экс-мэра Тирасполя deschide.md

Под Одессой будут судить подозреваемого в убийстве экс-мэра Тирасполя deschide.md

Дело было квалифицировано правоохранителями по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенный организованной группой, с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой летом этого года продлили содержание под стражей. Николая Тарасова перевели в Одесское СИЗО из Раздельнянского ИВС, где он находился во время следствия.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!