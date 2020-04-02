Под Одессой бандиты в форме копов устроили налет на дом бизнесмена

В Одесской области группа неизвестных совершила разбойное нападение на частный дом местных предпринимателей. Разбойники были одеты в форму правоохранителей.

Нападение произошло вечером 31 марта в селе Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области, пишет Dumskaya со ссылкой на собственные источники.

Преступная группа из пяти (или даже больше: потерпевшие не смогли точно сосчитать) человек совершила налет на частный дом семьи предпринимателей. Бандиты были одеты в полицейскую униформу и балаклавы.

Они отобрали у супругов 50 тысяч долларов, 50 тысяч гривен, одиннадцать единиц золотых украшений, документы и нарезной карабин МКМ калибра 7,62.

По словам пострадавших, налетчики общались между собой с ярко выраженным иностранным акцентом. Сейчас разбойников ищет полиция.

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