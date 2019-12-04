По факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса открыто уголовного производство. В деле пока нет подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законом требований пожарной безопасности). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

По факту пожара в одесском колледже открыто уголовное производство

Как сообщал OBOZREVATEL

Утром 4 декабря в центре Одессы вспыхнул пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на третьем этаже 6-этажного здания. Менее чем за час огонь охватил 4 этажа, чердак и крышу старого здания.

По неподтвержденным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки, которую не меняли более полувека. Кроме того, как заявил на аппаратном совещании мэр Одессы Геннадий Труханов, – в сгоревшем здании нет отопления, то есть оно обогревалось электроприборами.

По последней информации мэрии, в результате проишествия один человек погиб. Еще 23 человека, в том числе, 13 студентов, 4 преподавателя и 6 спасателей были госпитализированы.

Кроме того, пятеро человек числятся пропавшими без вести.

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