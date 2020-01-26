Плакали и звали на помощь: в Одессе горе-мать на двое суток бросила детей одних дома

Молодая одесситка заперла своих малолетних детей в квартире на двое суток, а сама ушла "отдыхать".

Чтобы выбраться из закрытой квартиры, старший мальчик открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа, сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Одесситка на двое суток заперла детей в квартире и ушла гулять 05161.com.ua

В полиции рассказали, что на спецлинию "102" обратились жители многоквартирного дома на ул.Семинарской, которые сообщили о брошенных детях в соседней квартире.

Патрульные прибыли по адресу и начали опрашивать заявителя и соседей. Женщина рассказала инспекторам, что ее соседка закрыла детей одних в квартире, затем ушла и до сих пор не вернулась. 10-летний и 3-летний мальчики, оставшись без присмотра взрослых, плакали и просили о помощи. По словам соседей, чтобы хоть как-то выбраться из закрытой квартиры, старший мальчик открыл окно и пытался прыгнуть вниз.

После многочисленных попыток патрульные все же смогли связаться с горе-матерью по телефону. Женщина вернулась домой пьяная.

Открыв квартиру, полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь и неприятный запах.

На место происшествия были вызваны инспектор ювенальной превенции и специалист территориального отдела по правам детей, которые составили акт обследования жилищных условий, где живут дети.

Также на 30-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Одесситка на двое суток заперла детей в квартире и ушла гулять Патрульная полиция Одессы

Одесситка на двое суток заперла детей в квартире и ушла гулять Патрульная полиция Одессы

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