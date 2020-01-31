Пешеход погиб под колесами авто под Одессой. Фото

В Одесской области на киевской трассе под колесами автомобиля погиб мужчина. Он перебегал дорогу в неустановленном месте.

Авария случилась вечером 30 января возле Клеверного моста на трассе Киев-Одесса при въезде в Одессу, сообщили в пресс-службе областной полиции (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как было установлено, 32-летний водитель внедорожника Toyota, двигаясь в направлении столицы, сбил мужчину, который неожиданно выбежал на дорогу. От полученных травм пешеход погиб на месте. Водитель иномарки сам вызвал полицию.

Личность погибшего устанавливается.

Пешеход погиб под колесами авто под Одессой od.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством). Если вину водителя иномарки докажет суд, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января на киевской трассе вблизи поселка Дачное под Одессой произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса "Автолюкс", нескольких легковушек и грузовиков. Всего столкнулись 11 транспортных средств. В результате аварии, которая произошла в условиях сильного тумана, погиб водитель автобуса.

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