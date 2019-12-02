Первая жертва зимы: в Одесской области пенсионер погиб из-за мороза

Пенсионер из села Шевченково на юге Одесской области погиб от первых ночных заморозков в ночь на 2 декабря.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины "("Убийство") с пометкой "несчастный случай". Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Первые морозы убили жителя Одесской области infokava.com

По предварительной информации, мужчина был в гостях и выпивал с друзьями. По дороге домой 63-летний мужчина упал, уснул и замерз.

Температура воздуха той ночью составляла около 3 градусов мороза.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесскую область надвигается циклон. В первую неделю зимы одесситов ждут снег и дожди.

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