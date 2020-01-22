Паленая водка не дошла до одесситов: кто помешал. Фото

В Одессе Служба безопасности Украины блокировала попадание в торговые сети 7,2 тысячи литров контрафактного алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Оперативники наведались на 7 складов, где хранился фальсификат под торговыми марками известных брендов с поддельными марками акцизного сбора.

Общая стоимость изъятого алкоголя составила 1,3 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.199 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Паленая водка не дошла до одесситов СБУ

Паленая водка не дошла до одесситов СБУ

Паленая водка не дошла до одесситов СБУ

Паленая водка не дошла до одесситов СБУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины провела обыски в служебных помещениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за пожара в Одесском колледже.

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