"Отказывается говорить": появились данные о жертве стрельбы в парикмахерской Одессы

Работница одесской парикмахерской, в которую накануне стрелял неизвестный мужчина, выжила благодаря стараниям медиков. Женщина перенесла операцию и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Вечером 18 февраля пострадавшая с множественными огнестрельными ранениями была доставлена в Городскую клиническую больницу №1, где ее сразу поместили в хирургическое отделение, сообщила хирург ГКБ №1 Светлана Дарпович (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вчера в хирургическое отделение 1-й городской больницы

была доставлена пациентка с множественными огнестрельными ранениями грудной клетки и поясничной области. Жизненные органы не были задеты. Ее удалось стабилизировать. Был выполнен гемостаз, дренирование ран, остановлено кровотечение, выполнена первичная обработка ран. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести и получает терапию" – сообщила врач.

В ходе операции из ран 45-летней пострадавшей были извлечены предметы (пули), которые переданы на экспертизу правоохранителям.

В свою очередь, Telegram-канал Одесса.INFO сообщает, что пострадавшая отказывается пояснять полицейским произошедшую с ней ситуацию.

Появились данные о жертве стрельбы в парикмахерской Одессы

Напомним, вечером 18 февраля в Киевском районе Одессы вооруженный пистолетом мужчина в кепке и медицинской маске ворвался в салон красоты и несколько раз выстрелил в спину женщине-парикмахеру, которая обслуживала клиента. Расстреляв ее, преступник скрылся. Пострадавшую срочно госпитализировали.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 4 гильзы, предположительно, выпущенные из травматического пистолета. Полиция квалифицировала случившееся, как "покушение на убийство". След преступника не смогли взять служебные собаки. К настоящему моменту его так и не задержали.

Появились данные о жертве стрельбы в парикмахерской Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 19 февраля на трассе Киев-Одесса в Николаевской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 17 человек..На 296 километре автодороги М-05 в районе поселка Кривое Озеро пассажирский автобус TemsaDiamond компании "Автолюкс", следовавший из Одессы в Киев, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

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