Оставил истекать кровью: под Одессой внедорожник насмерть сбил военного и скрылся

В Одесской области внедорожник насмерть сбил военного и скрылся. Мужчина несколько часов истекал кровью на дороге у въезда в город Подольск, после чего впал в кому. Затем он был доставлен в Одесский военный госпиталь, где ненадолго вышел из комы, но вскоре скончался.

Как сказано в сюжете "Надзвичайних новин", предполагаемого виновника трагедии местные жители вычислили, изучив записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на выезде из Подольска.

36 летний Руслан Самойленко ехал на велосипеде в сумерках по неосвещенной трассе, когда его догнал внедорожник. Сбив человека, водитель оттащил тело на обочину и скрылся.

Под Одессой внедорожник насмерть сбил военного и скрылся nnovosti.info / скрин

"На голове и на лице у него наблюдались гематомы и колото-резаные раны. На внутренней поверхности бедра, кажется, правого был прокол, отверстие, откуда шла фонтаном кровь. Он не реагировал ни на какие раздражители", – рассказал журналистам врач-анестезиолог Андрей Тимановский.

Под Одессой внедорожник насмерть сбил военного и скрылся nnovosti.info / скрин

Было установлено, что военного сбил внедорожник Opel. Авто, по словам родственников погибшего, принадлежит одному из местных жителей, который после трагедии подался в бега.

Более того, по словам родителей Руслана, предполагаемого виновника аварии правоохранители отказываются подавать в розыск. При этом его жена и дочь не отрицают, что отец семейства исчез после того, как однажды вечером на его авто появились характерные повреждения.

Родные и друзья Руслана говорят - если полиция и дальше будет покрывать предполагаемого подозреваемого, люди сами найдут его, чтобы свершить самосуд.

Под Одессой внедорожник насмерть сбил военного и скрылся nnovosti.info / скрин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе Toyota Camry сбила насмерть 50-летнюю женщину. После инцидента автомобиль скрылся. Свидетелем происшествия стал взрослый сын женщины.

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