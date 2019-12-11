Названо имя последней опознанной жертвы пожара в Одессе

В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Погибшей признана преподаватель Наталья Третьякова.
Об этом 11 декабря сообщила заместитель мэра Одессы Светлана Бедрега, передает Odessa.online.
Третьякову похоронят 12 декабря на Еврейском кладбище.
По словам Бедреги, в больницах продолжают находится 10 пострадавших при пожаре. Официально признаны погибшими 12 человек. Остаются неопознанными 5 тел. Поиски 4 пропавших без вести продолжаются.
Опознана еще одна жертва пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Впоследствии в городе провели акцию "Халатность убивает".
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