Главная Новости
11 декабря • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Названо имя последней опознанной жертвы пожара в Одессе

1.6т
Читать материал на украинском

В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Погибшей признана преподаватель Наталья Третьякова.

Об этом 11 декабря сообщила заместитель мэра Одессы Светлана Бедрега, передает Odessa.online.

Новости
Скандальный нардеп "Юзик" отметился автохамством на месте трагедии в Одессе: видео

Третьякову похоронят 12 декабря на Еврейском кладбище.

По словам Бедреги, в больницах продолжают находится 10 пострадавших при пожаре. Официально признаны погибшими 12 человек. Остаются неопознанными 5 тел. Поиски 4 пропавших без вести продолжаются.

Опознана еще одна жертва пожара в Одессе

Опознана еще одна жертва пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги