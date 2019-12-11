Названо имя последней опознанной жертвы пожара в Одессе

В Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Погибшей признана преподаватель Наталья Третьякова.

Об этом 11 декабря сообщила заместитель мэра Одессы Светлана Бедрега, передает Odessa.online.

Третьякову похоронят 12 декабря на Еврейском кладбище.

По словам Бедреги, в больницах продолжают находится 10 пострадавших при пожаре. Официально признаны погибшими 12 человек. Остаются неопознанными 5 тел. Поиски 4 пропавших без вести продолжаются.

Опознана еще одна жертва пожара в Одессе od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!