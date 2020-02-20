"Опасно для жизни": в Одессе наглый застройщик захватил еще один пляж

В Одессе на 10-й станции Большого Фонтана гостиничный комплекс "Маристелла" перекрыл горожанам доступ на пирс.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пост в Facebook одессита Виктора Александровича (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Еще не так давно доступ на писрс был открыт и на него можно было подняться по лестнице. Сейчас ее демонтировали и на гидрозащитном сооружении общего пользования установили перила. Год назад в этом месте одесситы заметили таблички, что находится на пляже под "Маристеллой" опасно для жизни.

Здание у самого берега моря принадлежит известной в Одессе семье Круков, в разное время занимавших депутатские кресла различных уровней и контролирующих морской логистический бизнес в портах "Большой Одессы".

Изначально владельцы гостиницы обещали модернизировать старую спасательную станцию на берегу моря и построить там небольшой дайвинг-центр, но позже там появилась высотка с апартаментами, спа-салоном и рестораном. Сейчас на в недавнем прошлом общедоступный пирс можно попасть только с территории "Маристеллы".

"Почти три месяца не ходил на пляж на 10-ю ст. Б.Фонтана. У меня нет слов, они бл*дь охренели! Маристелла решила тихонько сломать лестницу и поставить ограждение и теперь на пирс можно попасть только с территории "Маристеллы". Точнее нельзя попасть, потому что охрана Вас туда не пустит", – написал Виктор Александрович.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий Одессы – депутата областного совета. Он причастен к присвоению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем.

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