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23 января • обновлено в 13:48
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Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет. Фото

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Под Одессой на городском пляже Южного 23 января местный рыбак обнаружил предмет похожий на авиабомбу

Мужчина сообщил о находке военным. Об этом сообщает Yuzhny.info (чтобы увидеть фото, доскролльте страницу до конца).

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На пляж, кроме военных, прибыли спасатели, полиция и представители городской администрации. Они пришли к выводу, что предмет похож на объемно-детонирующую авиационную бомбу (ОДАБ).

До точной идентификации объект будет находиться под охраной. После будет принято решение по его утилизации.

Правоохранители настоятельно рекомендуют местным жителям не приближаться к предмету в целях безопасности. По их словам, у подобной авиабомбы диаметр разлета осколков составляет около 200 метров.

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

yuzhny.info

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

yuzhny.info

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

yuzhny.info

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

yuzhny.info

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

yuzhny.info

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

Огромная авиабомба? На пляже под Одессой нашли подозрительный предмет

yuzhny.info

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 января, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области вспыхнул пожар.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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