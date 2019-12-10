Огнетушители лежали под кроватью: директору сгоревшего в Одессе колледжа выдвинули обвинения

Директору сгоревшего колледжа в Одессе Любви Кочерге сообщили о подозрении по статье о служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия.
Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на руководителя управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха.
По его словам, в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было обнаружено ни одного огнетушителя. Также отсутствовала автоматическая система оповещения при пожаре.
"Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта. Оповещение о возгорании в колледже осуществлялось путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже", – сообщил Бех.
Сейчас в Одессе работает правительственная комиссия, которая занимается расследованием причин трагедии. Ее возглавляет первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Директору сгоревшего одесского колледжа сообщили о подозрении
odessa.online
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