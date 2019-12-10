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10 декабря • обновлено в 15:08
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Огнетушители лежали под кроватью: директору сгоревшего в Одессе колледжа выдвинули обвинения

1.5т
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Директору сгоревшего колледжа в Одессе Любви Кочерге сообщили о подозрении по статье о служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на руководителя управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха.

По его словам, в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было обнаружено ни одного огнетушителя. Также отсутствовала автоматическая система оповещения при пожаре.

Новости
Появилось видео, снятое внутри одесского колледжа в момент пожара

"Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта. Оповещение о возгорании в колледже осуществлялось путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже", – сообщил Бех.

Сейчас в Одессе работает правительственная комиссия, которая занимается расследованием причин трагедии. Ее возглавляет первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Директору сгоревшего одесского колледжа сообщили о подозрении

Директору сгоревшего одесского колледжа сообщили о подозрении

odessa.online

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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