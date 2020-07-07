Одесскую область накрыл град размером со сливу. Фото и видео

На юге Одесской области 7 июля прошел ливень с грозами, который сопровождался градом и шквалистым ветром.

Местами он достигал размеров сливы, сообщает "Думская" со ссылкой на очевидцев (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

В Одесской области прошел град. Фото Думская

В частности, непогода затронула Измаил и Любашевку.

В Одесской области прошел град. Фото Думская

По словам очевидцев, град разбил окна в некоторых домах и автомобилях.

В Одесской области прошел град. Кадр видео USI Online

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких населенных пунктах Ривненской области в июне выпал град размером с куриное яйцо.