Одесскую область накрыл град размером со сливу. Фото и видео
В Одесской области прошел град.
На юге Одесской области 7 июля прошел ливень с грозами, который сопровождался градом и шквалистым ветром.
Местами он достигал размеров сливы, сообщает "Думская" со ссылкой на очевидцев (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).
В Одесской области прошел град. Фото Думская
В частности, непогода затронула Измаил и Любашевку.
В Одесской области прошел град. Фото Думская
По словам очевидцев, град разбил окна в некоторых домах и автомобилях.
В Одесской области прошел град. Кадр видео USI Online
Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких населенных пунктах Ривненской области в июне выпал град размером с куриное яйцо.
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