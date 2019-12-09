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9 декабря • обновлено в 19:20
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Одесский суд вынес неожиданное решение по директору сгоревшего лагеря "Виктория"

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Киевский районный суд Одессы 9 декабря изменил меру пресечения экс-директору сгоревшего детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну.

Как сообщает Думская, его отпустили из под стражи под домашний арест.

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Напомним, что Саркисяна обвиняют в халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Директора лагеря "Виктория" отпустили под домашний арест

Директора лагеря "Виктория" отпустили под домашний арест

dumskaya.net

Пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Тогда погибли 3 девочки, участницы танцевального коллектива "Адель": София Мазур, Снежана Арпентий и Анастасия Кулинич. Саркисяна после трагедии взяли под стражу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, согласно данным экспертизы ГосЧС, причиной смертельного пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в детском лагере Виктория
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар в лагере
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