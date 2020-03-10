Одесский инженер-стартапер Василий Тимощук публично обвинил основателей и инвесторов проекта Revel Laboratory (3D-моделирование, печать и т.д.) в угрозах, избиении и вымогательстве.

Один из них, Иван Чеботаев, сейчас находится из-за этого под следствием, пишет AIN.UA (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По версии потерпевшего, в августе 2019 года он подрядился помочь в запуске проекта Revel Laboratory Ивану Чеботаеву и Давиду Ставницеру. Задачей подрядчика, по его словам, была помощь в подборе оборудования, мебели, консультации по процессу запуска лаборатории и тому подобное. По словам Василия, в какой-то момент заказчики стали требовать от него выполнения не оговоренных ранее функций – ремонт, закупки и набор команды.

1 марта Василию назначили встречу, на которую, кроме заказчиков, пришел некий Алексей Копашинский, который стал запугивать Тимощука. По словам потерпевшего, его сначала ударили,, а затем, угрожая молотком, заставили передать личное имущество, включая автомобиль и оборудование его лаборатории. После этого его также заставили написать расписку о том, что он взял в долг и обязуется вернуть 30 тысяч долларов.

После этого Тимощук написал заявление о вымогательстве, угоне и грабеже. По словам инженера, все его имущество находилось в Revel Laboratory, правоохранители изъяли его. А после того. как Василий написал два поста о конфликте, ему начали поступать звонки с угрозами с неизвестных номеров.

Одесский инженер обвинил партнеров по стартапу в избиении Ростислав Голдберг / youtube (скрин)

Фигурант неприятной истории, один из собственников Revel Laboratory Иван Чеботаев сейчас находится под следствием. Суд поместил его в СИЗО с правом внесения залога в 420 000 грн.

Сложившуюся ситуацию он прокомментировал на своей Facebook-странице, признав, что поседение Копашинского было неадекватным.

"Мне очень жаль, что эта история произошла, и что она бросит тень на мой первый собственный проект в Одессе, на моих друзей и их семьи. К сожалению, это уже случилось и теперь важно установить истину.. .Я прямо сейчас собираю факты, чтобы не быть голословным. Последние три дня я провел в изоляторе временного содержания, куда меня упрятали Васины друзья из полиции. Возможности подготовиться, собрать информацию и вывернуть ее так, чтобы защитить себя, у меня не было – в отличие от Васи. Мне понадобится некоторое время" – написал Чеботаев.

Изложить свою позицию более детально он пообещал позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских из Одессы подозревают в похищении женщины, у которой они вымогали крупную сумму денег. Копы являются сотрудниками Малиновского отдела полиции Одессы.

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