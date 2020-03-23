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23 марта • обновлено в 19:57
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Одесский "Привоз" опустел из-за карантина. Фото

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Одесский "Привоз" из-за карантина постепенно прекращает работу. Там закрылось абсолютное большинство торговых точек с одеждой, постепенно перестают работать продавцы еды. Многие из них перестали приезжать из других районов области.

Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Решение о полном закрытии рынков может быть принято только после введения в Украине чрезвычайного положения. В правительстве пока не определились с этим вопросом.

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина

Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе горожане перекрыли трамвайные пути, заблокировав движение трамваев на поселке Котовского. Люди протестуют против ограничений по количеству перевозимых городским транспортом пассажиров, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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