Одесский "Привоз" опустел из-за карантина. Фото

Одесский "Привоз" из-за карантина постепенно прекращает работу. Там закрылось абсолютное большинство торговых точек с одеждой, постепенно перестают работать продавцы еды. Многие из них перестали приезжать из других районов области.

Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Решение о полном закрытии рынков может быть принято только после введения в Украине чрезвычайного положения. В правительстве пока не определились с этим вопросом.

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина Odessa.online

Одесский "Привоз" опустел из-за карантина Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе горожане перекрыли трамвайные пути, заблокировав движение трамваев на поселке Котовского. Люди протестуют против ограничений по количеству перевозимых городским транспортом пассажиров, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

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