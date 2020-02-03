В одесском пятизвездочном отеле "Калифорния" прокомментировали отказ в размещении гостям из Китая. Такие меры приняты в связи со вспышкой коронавируса в Поднебесной.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на администратора гостиницы.

"Мы смотрим паспортные данные. Если клиент прибыл из Китая, то мы вынуждены ему отказать в поселении из-за коронавируса. Мы беспокоимся о здоровье наших постояльцев", – отметила администратор.

Напомним, что в Одессе в отеле "Калифорния" на Еврейской улице отказывают в сдаче номеров гостям из Китая. Там на ресепшене разместили объявление: "Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено".

Одесский отель оправдался из-за скандала с китайцами odessa.online

Как писал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине планируют в ближайшее время разработать собственную тест-систему для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV.

Он добавил, что в стране пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом 51 украинец сейчас находиться в Ухане, откуда уехать попросту невозможно.

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