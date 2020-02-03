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3 февраля • обновлено в 13:08
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Одесский отель оправдался из-за скандала с китайцами

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В одесском пятизвездочном отеле "Калифорния" прокомментировали отказ в размещении гостям из Китая. Такие меры приняты в связи со вспышкой коронавируса в Поднебесной.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на администратора гостиницы.

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"Мы смотрим паспортные данные. Если клиент прибыл из Китая, то мы вынуждены ему отказать в поселении из-за коронавируса. Мы беспокоимся о здоровье наших постояльцев", – отметила администратор.

Напомним, что в Одессе в отеле "Калифорния" на Еврейской улице отказывают в сдаче номеров гостям из Китая. Там на ресепшене разместили объявление: "Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено".

Одесский отель оправдался из-за скандала с китайцами

Одесский отель оправдался из-за скандала с китайцами

odessa.online

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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