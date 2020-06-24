Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины и показал режимные объекты изнутри. Фото и видео

Российский блогер Станислав Домбровский вместе с еще несколькими своими товарищами проник на базу и корабли Военно-морских сил Украины.

Они искупались возле корабля "Лесозаводск", который стоит на территории водолазной школы ВМС, а затем отправились на "Айленд" – его США недавно передали Украине, пишет Info Resist. Соответствующее видео опубликовано на канале блогера в YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

Он также заснял на видео бронекатера "Гюрза", несмотря на замечание товарища о том, что это запрещено. При этом один из военнослужащих устроил им экскурсию по военно-морской базе.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

Также товарищ предупредил Домбровского о запрете съемок на "Айленде", но военнослужащий заявил, что "нельзя только внутри" и отвел их на ходовую рубку.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

После экскурсии на американском судне блогер отправился на судно "Дружба", где приняли душ.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

О реакции командования ВМС по поводу проникновения на режимные объекты пока ничего не известно.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

(Внимание, 18+! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, командир украинского военного корабля пытался передать информацию, являющуюся гостайной, спецслужбам России. Позднее появилась информация, что он может продолжать службу в ВМС.