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Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины и показал режимные объекты изнутри. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Происшествия
1,2 т.
Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины

Российский блогер Станислав Домбровский вместе с еще несколькими своими товарищами проник на базу и корабли Военно-морских сил Украины.

Они искупались возле корабля "Лесозаводск", который стоит на территории водолазной школы ВМС, а затем отправились на "Айленд" – его США недавно передали Украине, пишет Info Resist. Соответствующее видео опубликовано на канале блогера в YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

Он также заснял на видео бронекатера "Гюрза", несмотря на замечание товарища о том, что это запрещено. При этом один из военнослужащих устроил им экскурсию по военно-морской базе.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

Также товарищ предупредил Домбровского о запрете съемок на "Айленде", но военнослужащий заявил, что "нельзя только внутри" и отвел их на ходовую рубку.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

После экскурсии на американском судне блогер отправился на судно "Дружба", где приняли душ.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

О реакции командования ВМС по поводу проникновения на режимные объекты пока ничего не известно.

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины

Одесский блогер проник на корабли ВМС Украины Кадр видео YouTube-канала Одессит Домбровский

(Внимание, 18+! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, командир украинского военного корабля пытался передать информацию, являющуюся гостайной, спецслужбам России. Позднее появилась информация, что он может продолжать службу в ВМС.

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