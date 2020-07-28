Одесский активист заявил о покушении на него и показал следы стрельбы

Одесский активист Демьян Ганул сообщил, что на него совершенно покушение, и показал якобы следы от выстрелов на авто.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook. Происшествие случилось на дороге в Одесской области.

"Только что совершено покушение на меня. По дороге из Южного. Жду полицию, подробности позже", – написал Ганул.

С его слов, автомобиль, в котором он ехал на пассажирском месте подвергся обстрелу.

Следы от выстрелов на авто Скриншот

"Мы возвращались в Одессу из Южного. Нас хотели столкнуть с трассы Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes. Потом начали с обеих сторон обстреливать из травматического оружия. Чудом не попали в меня. Стреляли с обеих сторон. Мы в ответ начали отстреливаться", – рассказал Ганул.

Авто, в котором ехал Ганул Скриншот

На странице в Facebook указано, что Демьян Ганул является лидером общественной инициативы "Уличный фронт". Ранее состоял в одесском "Правом секторе".

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