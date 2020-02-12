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12 февраля • обновлено в 16:09
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Одесских чиновников подозревают в многомиллионном воровстве

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Чиновников Одесского городского совета подозревают в присвоении бюджетных денег в особо крупных размерах. По данным следствия, махинации произошли при оформлении документов на проведения работ по ремонту и реставрации зданий в исторической части Одессы.

Среди подозреваемых – чиновники Управления капитального строительства мэрии и один из депутатов городского совета, сообщили в пресс-службе Киевского суда Одессы.

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Согласно материалам уголовного дела, должностные лица горсовета с нарушениями заключили договоры с фирмой "Строй-элит" на реставрацию памятников архитектуры на улицах Ришельевской и Пушкинской на суммы 12,6 и 1,6 миллионов гривен соответственно, а также некоторых других зданий в исторической части города.

В частности, следствие интересуют оригиналы учредительных и уставных документов фирмы-подрядчика, ее договоры с мэрией на проведение работ за бюджетные средства, акты выполненных работ и так далее.

Суд разрешил следствию изучить эти документы, причем без уведомления представителей "Строй-элит", сочтя обоснованными аргументы следователя о возможном уничтожении или подделке документов в связи с открытием производства.

Одесских чиновников подозревают в многомиллионном воровстве (иллюстрация)

Одесских чиновников подозревают в многомиллионном воровстве (иллюстрация)

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января следователи ГБР задержали двоих одесских полицейских по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, правоохранители помогли разыскиваемому Интерполом иностранному преступнику отобрать у двоих украинских предпринимателей почти 20 тысяч евро.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Махно Володимир
Махно Володимир
зеля займись этим мэром уепком трухановым и его компашкой!
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