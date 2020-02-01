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1 февраля • обновлено в 17:20
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Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами. Фото

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Одесские таможенники задержали два автомобиля с патронами к американскому огнестрельному оружию. Машины прибыли морем 31 января в порт Южный.

Еще один аналогичный случай произошел в этот же день, пишет Dumskaya (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В автомобиле Ford Fusion таможенники обнаружили 110 боевых патронов к огнестрельному оружию. Боеприпасы находились в багажном отсеке автомобиля под запасным колесом среди других вещей бывшего владельца. Часть патронов была в заводской упаковке, остальные – насыпью в полиэтиленовом пакете.

Подержанные автомобили приобретены в США на аукционе и доставлены в контейнере в порт "Южный".

По данным фактам направили сообщения в правоохранительные органы. Патроны изъяты.

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Одесские таможенники выявили два авто из США с боеприпасами

Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестный стрелок неделю терроризировал жителей многоэтажного дома на Филатова, 64 в Одессе, ведя прицельный огонь из пневматического оружия по окнам квартир. При этом в некоторых квартирах в момент обстрела находились дети, которые могли стать мишенями.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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